Mortal Kombat 11 : une nouvelle vidéo avec RoboCop, le flic de l'OCP se montre sans pitié

des nouvelles arènes (le Bassin d'acide, la Chambre des âmes entre autres), les Stage Fatalities, et les Friendships.

Warner Bros. Interactive Entertainment nous régale avec une nouvelle vidéo de Mortal Kombat 11 consacrée à RoboCop. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, on rappelle que le flic de l'OCP sera contenu dans l'extension "Aftermath" dont la sortie est prévue demain (26 mai) sur Xbox One, PC, Nintendo Switch, Stadia et PS4. A noter aussi que l'acteur Peter Weller, qui a incarné Alex Murphy et le célèbre justicier dans le film de 1987, a prêté sa voix au personnage. Du coup, on pourra entendre son fameux : "Dead or alive, you're coming with me !". A l'heure actuelle, il est difficile de cerner le style de RoboCop, mais il semblerait qu'il affectionne tout particulièrement les armes explosives.Bien évidemment, il ne sera pas le seul nouveau protagoniste inclus dans Mortal Kombat 11 : Aftermath, puisque Sheeva et Fujin figurent également dans la liste. Enfin, si le DLC sera payant, les développeurs ont également prévu une mise à jour gratuite contenant