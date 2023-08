Mortal Kombat 1 : Reptile, Ashrah et Havik sont les stars de ce nouveau trailer de gameplay

L'EVO 2023 vient de s'achever du côté de Las Vegas, et pour terminer ce tournoi en beauté, c'est Warner Bros Games et NetherRealm Studios qui ont décidé de marquer le coup avec un nouveau trailer complet du prochain Mortal Kombat 1. Il est question cette fois-ci de faire la part belle à de nouveaux personnages qui feront plaisir aux fans de la licence. Reptile, Ashrah et Havik sont en effet les combattants qui se dévoilent avec leur nouveau look, celui de 2023, mais aussi leurs attaques inédites. C'est surtout l'occasion de voir que Reptile pourra passerr de sa forme humaine à celle d'animal, lui permettant d'être plus souple, plus agile et surtout plus vorace. Mention spéciale d'ailleurs à sa Fatalité qui lui permet de gober son ennemi d'un seul croc, comme un dragon de Komodo. Evidemment, il recrache ce qu'il reste de son adversaire pour le terminer avec ses griffes.La sortie de Mortal Kombat 1 est attendue pour le 19 septembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.