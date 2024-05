Mortal Kombat 1 : premier aperçu de Homelander de la série The Boys, il rigole zéro !

Le timing est parfait. Vingt-quatre heures seulement après la diffusion du premier trailer de la Saison 4 de The Boys, Warner Bros Games et NertherRealm Studios lâchent les premières images de Homelander dans Mortal Kombat 1. C'est le personnage le plus attendu du Kombat Pack, lui qui s'est forgé une réputation de salaud dans la série télé et qu'on prend un malin plaisir à suivre. Pour le moment, il s'agit davantage d'un teasing des atrocités qu'il va infliger aux combattants de MK 1, car on nous donne déjà rendez-vous pour le trailer de gameplay, avec tous les détails de ses attaques et de ses techniques. On attend patiemment.