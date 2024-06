Mortal Kombat 1 : Homelander VS Omni-Man, un combat d'une rare violence

C'était évidemment le match du siècle, du moins dans le lors de Mortal Kombat 1 : Homelander de la série The Boys et Omni-Man qu'on a découvert dans la série animée Invincible. Les deux personnages partagent en effet un point commun, il s'agit d'anti-héros nourris par la violence et la haine de son prochain, ce qui en fait des êtres sans aucune pitié. Forcément, quand Ed Boon a annoncé la présence de ces deux protagonistes dans l'univrs MK, les fans ont été galvanisés aussi sec. Entre les rayons laser de Homelander et les coups de tatane explosives de Omni-Man, les trains lancés à pleine puissance ou les Boeing qu'on se prend en plein vol, chaque personnage dispose de ses techniques pour faire le plus mal possible. Les deux combattants sont d'ores et déjà disponible en DLC, dans le cadre du Kombat Pack, ou achetable à l'unité, c'est vous qui voyez.