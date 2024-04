Mortal Kombat 1 : Ermac dévoile son gameplay, il affiche un nouveau look plus cryptique

Deux mois après Peacemaker, c'est désormais au tour d'Ermac de venir gonfler les rangs du roster de Mortal Kombat 1. Bien sûr, pour pouvoir jouer avec ce combattant aussi bien mystique que cryptique, il va falloir lâcher les sousous dans la popoche puisqu'il s'agit d'un personnage en DLC, et il sera disponible à partir du 16 avril prochain. A cette occasion, NetherRealm a publié une vidéo de gameplay pour découvrir le personnage, son évolution depuis MK 11 et constater à quel point son nouveau look lui sied à merveille. Evidemment, c'est son style de combat et ses possibilités qui le rendent si particulier, d'autant qu'Ermac est un personnage imprévisible. Grâceà la magie noire, il peut faire usage de la télékinésie, abuser de la téléportation et même faire appel à des âmes pour attraper, soulever et frapper ses adversaires au sol.



Le trailer offre également un premier aperçu de Mavado, un nouveau Kombattant Kameo disponible en DLC qui peut prêter main-forte aux joueurs pendant les combats. Mavado sera disponible dans le cadre du Kombat Pack ainsi qu’en achat séparé en mai 2024.