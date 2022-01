Morbius repoussé pour rajouter Andrew Garfield Spider-Man ? On décortique la folle rumeur

A moins que le cinéma et la pop culture ne vous intéressent pas, vous avez sans doute vu passer l'info que Morbius a une fois encore été repoussé. On a fait les comptes et depuis la date initiale, le film a été retardé 4 fois ! Au tout départ, il devait arriver le 5 août 2020 (d'ailleurs le premier trailer est tombé quelques mois plus tôt, le 13 janvier 2020), puis, avec le début du COVID, Sony Pictures l'a repoussé d'un an, au 19 mars 2021. Mais manque de peau, le film est à nouveau retardé de plusieurs mois pour une date alors fixée au 8 octobre 2021. Mais à cette période, de nouveaux variants débarquent et obligent Sony Pictures à revoir une nouvelle date, c'était le 26 janvier 2022. Jusqu'alors, tout allait bien, les campagnes promo étaient bien calées et je peux même vous dire que les projos étaient sur le point de se faire. Et là, à quelques semaines de sa sortie, coup de théâtre, Sony Pictures décide de repousser le film au 1er avril 2022 au Etats-Unis, soit le 30 mars 2022 pour la sortie française.





La raison officielle, c'est l'arrivée du variant Omicron qui a forcé pas mal de pays à fermer certains centres culturels comme les complexes de cinéma. C'est le cas dans certaines villes au Canada, en Belgique et au Danemark, mais c'est loin d'être un phénomène généralisé. Et si le variant Omnicron n'était qu'un leurre ? Et si Sony Pictures nous cachait quelque chose de plus subtil ? Plus malin ? Et si c'était pour intégrer Andrew Garfield dans le film ? Et oui, ce sont les rumeurs et les théories les plus folles qui circulent depuis quelques heures. Parce que oui, l'excuse du nouveau variant Omnicron, il ne tient pas vraiment la route, d'autant que de tous les films du catalogue de Sony Pictures, Morbius est le seul film à voir sa date être retardé de plusieurs mois. Uncharted avec Tom Holland par exemple, attendu pour la mi-février, et dont on a eu droit à un extrait tout frais pas plus tard qu'hier, n'est pas repoussé ? Curieuse stratégie tout de même...

Alors oui, certains analystes pop culture comme John Campea pensent que Sony Pictures voudrait laisser encore du temps à Spider-Man No Way Home de profiter de sa surhype et de l'engouement du public pour ramasser encore plus de dollars au box office. On vous rappelle qu'au moment où l'on écrit ces lignes, le film a déjà engendré la coquette somme de 1,25 milliard de dollars au box office mondial et vendu 5.7 millions de tickets en France, en même pas un mois d'exploitation, en pleine période de pandémie, c'est assez exceptionnel. Toutefois, ce tte excuse de laisser Spider-Man No Way Home seul à l'affiche est contestable. Parce que justement, même si Morbius est un personnage méconnu du grand public, il serait judicieux de profiter de toute la fougue de No Way Home pour l'aider à booster les ventes de tickets, mais aussi laisser les spécialistes en parler à leurs différentes communautés.







Et puis si on regarde bien, le report est quand même important, on passe du 26 janvier au 30 mars 1er avril, ça fait 2 mois de report, c'est long quand même pour soi-disant éviter un variant... Et c'est la raison pour laquelle cette autre rumeur d'intégrer Andrew Garfield dans le film n'est pas déconnant, c'est même fort plausible ? Pourquoi ? Pour plusieurs choses déjà, notamment depuis que de grosses rumeurs annoncent la réhabilitation d'Andrew Garfield dans le rôle de Spider-Man par Sony Pictures. Puisqu'une nouvelle trilogie avec Tom Holland dans le MCU a été confirmé par Amy Pascal, productrice des Spider-Man chez Sony Pictures, puis Kevin Feige de Marvel Studios, le Sony Spider-Man Universe se retrouve sans Spider-Man. Et clairement, réprendre Andrew Garfield, qui n'avait pas terminé son arc, est le meilleur moyen pour garder une certaine hype autour de leur SSU.

D'autre part, le film Morbius multiplie les clins d'oeil au Multiverse. La première, c'est qu'à la fin du premier trailer, on aperçoit Michael Keaton qui incarne le Vautour dans Spider-Man Homecoming, d'adresser à Michael Morbius, incarné par Jared Leto, qui lui dit : « What Up Doc ? », Morbius étant un scientifique de profession. Mais il n'y pas que ça, il y a aussi ce poster de Spider-Man qu'on voit coller sur un mur et sur lequel on aperçoit le tag « Murderer » pour Meurtrier et qui prouve que Spider-Man existe dans l'univers de Morbius. Seul hic, c'est que l'artwork de Spider-Man qui est utilisé est celui de Tobey Maguire et non celui de Andrew Garfield. Oui c'est vrai, mais si ça aussi c'était un leurre ? Si c'était volontaire d'avoir mis celui de Tobey pour cacher celui d'Andrew ? On a vu dans les trailers de No Way Home que des éléments sont changés voire même effacé pour masquer la vérité au public.





Et puis rappelez-vous, lors de la scène de l'échafaudage de No Way Home, avant le grand combat final, lorsque les 3 Spider-Man discutaient entre eux, Andrew Garfield expliquait qu'il avait traversé une période dark après la mort de Gwen Stacy et qu'il ne retenait pas ses coups, laissant sous-entendre qu’il aurait pu tuer certains de ses ennemis, d'où la référence au tag « Murderer » et la raison pour laquelle il aurait pu disparaître. Enfin, pour enfoncer un peu plus le clou, on peut aussi revenir sur des propos de Jared Leto qui explique que dans le film Morbius, je le cite : "Le personnage fait également partie d’un univers beaucoup plus vaste. Si vous avez vu la dernière bande-annonce de Spider-Man: No Way Home, vous savez que le multivers a officiellement ouvert ses portes et qu’il existe toutes sortes d’opportunités pour les méchants de se rencontrer, de prospérer et peut-être même de nourrir leurs intentions les plus sinistres. C’est tout ce que je vais dire pour le moment."