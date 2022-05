Moon Knight : Marvel nous montre comment les effets spéciaux ont été créés pour la série Disney+

Mohamed Diab, le réalisateur. Mais ce n'est pas tout, Sean Faden explique également les astuces pour dédoubler l'acteur Oscar Isaac qui joue à la fois le rôle de Steven Grant et de Marc Spector, qu'on voit souvent en train d'interagir ensemble, soit à travers des miroirs, soit carrément ensemble, sur le même plan, lors des séquences dans l'hôpital psychiatrique. Enfin, sachez que toutes celles et ceux qui sont abonnés à Disney+ peuvent désormais avoir accès au Making Of de 50 minutes qui explique comment la série a été créée de A à Z. Tout cela est évidemment très intéressant à regarder.

















Lancée le 30 mars 2022 et achevée le 4 mai dernier, la série Moon Knight a comme tous les films du MCU bénéficié d'un gros traitement post-production. Il faut dire que la série multiplie les plans fond vert/bleu pour que le personnage incarné par Oscar Isaac puisse être crédible dans ses scènes et ses combats. Aussi, pour mieux comprendre le processus de création, mais aussi mettre en lumière le travail de ses artistes visuels, Marvel Studios propose plusieurs vidéos de décryptage de tous les effets visuels du film. Sean Faden, qui a travaillé sur plusieurs films du MCU, mais aussi des productions telles que Fight Club, Titanic ou bien encore Godzilla, nous explique comment ses équipes ont dû travailler pour intégrer tous les éléments demandés par