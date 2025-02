Monster Hunter Wilds : nouvelle vidéo, 2è bêta, et détails croustillants, on vous résume tout

Capcom avait donné rendez-vous à l'industrie du jeu vidéo pour son événement en ligne, le Capcom Spotlight, diffusé à 23 heures et qui a permis d'avoir un aperçu assez complet de ses jeux qui débarquent dans les prochaines semaines, mois, voire années. Parce que oui, entre Mai Shiranui de Street Fighter 6, Monster Hunter Wilds, Capcom Fighting Collection 2, Onimusha, il y avait de quoi se rincer le gosier. Mais ce qui nous intéresse dans cette brève, c'est le nouveau trailer de Monster Hunter Wilds, dont la sortie est attendue pour le 28 février prochain, c'est à la fin du mois. On a pu découvrir une nouvelle région, rocheuse et enneigée, et dans laquelle se cache l'Hirabami. C'est un léviathan qui possède des membranes semblables à des voiles qui lui permet de flotter et de frapper depuis les airs avec sa queue tranchante. On a aussi pu apercevoir deux autres monstres très populaires auprès des fans, à savoir la Nerscylla et le Gore Magala !En complément de cette vidéo de gameplay, Capcom a aussi annoncé une seconde session de test bêta ouvert ce mois-ci. On sait en revanche qu'en plus du contenu déjà présent dans la première bêta, il sera possible d'affronter l’Arkveld, le « Spectre Blanc », les Gypceros, tandis qu'on pourra retrouver la zone d'entraînement du camp de base, ainsi que des fonctionnalités en ligne supplémentaires telles que les lobbies privés et le mode solo en ligne. Capcom précise que toutes les personnes qui vont participer à cette 2è bêta pourront transférer leur personnage dans le jeu final. Le test de la bêta ouverte 2 de Monster Hunter Wilds se déroulera du vendredi 7 février à 4h (heure française) au lundi 10 février à 3h59 (heure française) et du vendredi 14 février à 4h (heure française) au lundi 17 février à 3h59 (heure française).

Enfin, derniers point important, Monster Hunter Wilds sera PS5 Pro Enhanced à son lancement, ce qui veut dire que les équipes de Capcom ont bossé dessus pour que le jeu profite des performances de la dernière console de Sony, notamment le ray tracing et le PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Vous savez tout.