Monster Hunter Rise : l'extension "Sunbreak" dévoile un combat face à Garangolm

Monster Hunter Rise est calée au 30 juin prochain sur Nintendo Switch.

Un mois déjà que Capcom a organisé son Digital Event pour l'extension "Sunbreak" de Monster Hunter Rise , et c'est le bon moment pour en reparler, notamment pour mettre en exergue un certain Garangolm, l'un des 3 seigneurs qu'il va falloir abattre pour briller auprès des habitants de son village. Mais le victoire ne sera pas aussi facile que cela, puisqu'il va falloir être agile et patient pour venir à bout de ce mélange entre gorille et golem. Avec ses renforcements de roche placées un peu partout sur le corps, Garangolm est clairement un ennemi qui ne se laissera pas abattre aussi facilement. C'est d'autant plus vrai qu'il est capable de balancer des boules de magma de ses pattes avant, de charger comme une brute, mais aussi de réaliser des attaques aériennes puissantes qui font des dégâts considérables.Mais ce n'est pas tout, Capcom a aussi donner des détails sur la nouvelle zone de cette extension, la Citadelle, un lieu jadis majestueux mais abandonnée et qui ne présente donc que des ruines. La Citadelle va également permettre de découvrir différents types de régions, comme ces montagnes enneigées et ces grottes pourpres qui dégagent une ambiance unique. Il y aura d'ailleurs pas mal de coins à explorer dans cette Citadelle, qui abrite aussi des marécages où la visibilité est amoindrie à cause d'une brume épaisse. La sortie de