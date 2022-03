Monster Hunter Rise : l'extension Sunbreak revient en vidéo et avec plein de détails

Comme promis, Capcom a organisé un Digital Event pour le DLC "Sunrise" de Monster Hunter Rise, qui est sans commune mesure la plus grosse extension depuis la sortie du jeu original. Pendant 20 minutes, les différents pontes de Capcom et les responsables du jeu se sont relayés pour nous donner des informations et nous lancer certaines séquences de gameplay. Première chose à noter, c'est que ce gros DLC débarquera le 30 juin 2022, à la fois sur Nintendo Switch et PC, ce qui laisse encore un peu de temps aux développeurs de peaufiner le titre. Ce fut aussi l'occasion de découvrir de nouvelles créatures, 3 seigneurs puissants comme Garangolm, qui est clairement un croisement entre un gorille et un golem dont la particularité est d'avoir un bras gauche couvert de mousse, tandis que le bras droit éjecte du magma. Cela signifie qu'il maîtrise les éléments de l'eau et du feu et qu'il peut les combiner pour attaquer.



Il y a aussi Lunagaron, sorte de loup-garou qui peut recouvrir son corps d'une couche de glace protectrice. Lorsqu'il passe en mode "enragé", il peut engendrer des dégâts considérables avec ses coups de griffes qui peuvent tout déchiqueter. Il y aussi Bishaten Orange, dont l'ADN a un lien avec les chauve-souris, et qui peut balancer des pommes de pin explosives. Reste alors Astalos, une créature volante capable de gérer sa propre énergie et de la stocker dans sa corne, ses ailes et sa queue. Il faudra faire appel à ses neurones pour éviter de dépenser plus que de raison.



Sortie prévue le 30 juin 2022 sur PC et Switch.