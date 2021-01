Monster Hunter Rise : de nouvelles infos sur la démo jouable, on vous dit tout

1,6 Go d'espace libre requis sur la console pour récupérer la démo. Celle-ci permettra d'avoir accès à une quête débutant, une quête pour les joueurs intermédiaires, deux entraînements : un classique et un autre qui permettra de s'amuser avec le filoptère. D'ailleurs, l'outil n'avait pas révélé toutes ses fonctionnalités puisqu'il ne servira pas uniquement à se déplacement librement dans les airs, mais aussi à chevaucher et contrôler des monstres pendant un temps limité. On pourra alors les utiliser pour se déplacer plus rapidement sur la carte, mais aussi détruire des obstacles ou attaquer d'autres créatures. Pratique.









Il y aura aussi deux missions de chasse seront jouables en solo, mais également en multi local ou en ligne, mais avec une limite de 30 tentatives tout de même. Sachez cependant que les 14 armes qui ont été présentées il y a quelques semaines seront toutes accessibles dans la démo. On vous laisse avec les trailers qui ont été publiées dans la foulée.





Comme prévu, Capcom a lancé don Digital Event autour du prochain Monster Hunter Rise, fixée au 26 mars prochain sur Nintendo Switch. Une sorte de Nintendo Direct mais consacré uniquement au titre, qui aura déroulé ses nouveautés pendant un peu plus de 20 minutes. Que faut-il retenir de cet événement en ligne ? Que tout d'abord, une démo jouable sera mise à disposition à partir de demain sur l'eShop, le 8 janvier 2021 et se terminera le 1er février à 9h du matin. Il faudra toutefois prévoir