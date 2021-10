Monster Hunter Rise : Capcom confirme la version PC, voici les configs requises

21:9 ultra

Annoncée il y a quelques jours à l'occasion du Tokyo Game Show 2021, la version PC de Monster Hunter Rise fut aussi l'occasion pour Capcom de montrer à quel point la plateforme est devenue primordiale pour son business model. C'est donc acté, c'est le 12 janvier 2022 que les joueurs vont pouvoir découvrir ce nouvel épisode, développé à la base sur Nintendo Switch, mais qui arrivera sous de nouvelles coutures. Au programme, on nous promet de la 4K en résolution, avec des textures en très haute qualité, un frame-rate très élevé et sans doute réglable au bon vouloir, la possibilité d'afficher un imagewide pour les écrans compatibles, l'optimisation des commandes pour celles et ceux qui ne jouent qu'avec le combo clavier/souris et enfin un système de chat vocal pour plus de confort sociale avec les gens qui joueront avec vous. Tout cela prendra forme dès le 13 octobre prochain, puisque Capcom a confirmé l'arrivée d'une démo jouable pour se faire la main dessus.En attendant, quid des configurations demandées pour y jouer dans les meilleures conditions possibles ? Il suffisait de se rendre sur la page Steam du jeu pour constater qu'il ne faudra pas s'acheter un PC de la Nasa pour en profiter. Un Intel Core i-3 ou i-5, une GT 1030 ou une GTX 1060, c'est clairement raisonnable et franchement pas surprenant quand on sait que le titre a été pensé en premier lieu pour la Nintendo Switch. Ainsi, Capcom est sûr de taper chez le grand public.

CONFIGURATION REQUISE MINIMALE :

Système d'exploitation et processeur 64 bits nécessaires

Système d'exploitation : Windows 10 (64-bit)

Processeur : Intel Core i3-4130 or Core i5-3470 or AMD FX-6100

Mémoire vive : 8 GB de mémoire

Graphiques : NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4) or AMD Radeon RX 550

DirectX : Version 12

Réseau : connexion internet haut débit

Espace disque : 23 GB d'espace disque disponible



CONFIGURATION RECOMMANDÉE :

Système d'exploitation et processeur 64 bits nécessaires

Système d'exploitation : Windows 10 (64-bit)

Processeur : Intel Core i5-4460 or AMD FX-8300

Mémoire vive : 8 GB de mémoire

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1060 (VRAM 3GB) or AMD Radeon RX 570 (VRAM 4GB)

DirectX : Version 12

Réseau : connexion internet haut débit

Espace disque : 23 GB d'espace disque disponible.