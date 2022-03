Miss Marvel : un 1er trailer pour la série télé Disney+, ça sent l'ambiance teenager à fond

Comme ça, sans prévenir, Marvel Studios a balancé le tout premier trailer de Miss Marvel, une autre série prévue sur la plateforme Disney+, et qui arrivera juste après Moon Knight. L'occasion de découvrir un tout nouveau personnage, Kamala Khan, qui va se découvrir de nouveaux pouvoirs alors qu'elle a du mal à s'accepter en tant que jeune adolescente. C'est la jeune actrice Iman Vellani qui campe le rôle de la super-héroïne et qui va représenter à la fois le Pakistan et les Musulmans. C'est d'ailleurs Bisha K. Ali, une autre Américaine d'origine pakistanaise qui occupe le poste de showrunner, elle qui a d'ailleurs signé certains scripts de la série Loki. C'est son premier gros projet et son objectif est de clairement s'adresser à un public plus jeune, plus ado sans doute, ce qui a d'ailleurs créer un certain rejet de la part des fans classiques de Marvel sur les réseaux sociaux.On rappelle que Miss Marvel va nous raconter l'origin story de Kamala Khan, comment elle a hérité de ses pouvoirs (qui ont d'ailleurs été modifiés par rapport aux comics, ce que les fans ont aimé moyennement), comment elle va se lier d'amitié avec Carole Denvers (Captain Marvel) pour qui elle voue une admiration totale. On vous rappelle que cette Miss Marvel fera partie du casting du film The Marvels qui arrivera en 2023 et qui n'est autre que la suite de Captain Marvel. Toujours est-il que cette bande annonce donne le ton, très léger et très teenager, avec en prime des incrustrations BD dans l'image, histoire de lui donner un aspect comic-book. Très coloré, très pop acidulé aussi, ce trailer s'est aussi distingué par le choix de la musique, le fameux "Blinding Lights" du groupe The Weeknd. C'est donc un part-pris risqué que prend Marvel Studios avec cette série qui ne plaira sans doute pas à tout le monde, ne serait-ce que pour son ambiance Disney Channel...