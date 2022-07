Miss Marvel : le réalisateur Adil El Arbi réagit à la note de 98% obtenue sur Rotten Tomatoes

Lancée le 8 juin dernier sur Disney+, la série Miss Marvel a pris fin le 13 juillet dernier, avec le sixième épisode. A cette occasion, nous avons l'opporturnité de nous entretenir avec l'un des réalisateurs, un certain Adil El Arbi, qui travaille toujours en duo avec Bilall Fallah et qui se sont faits connaître mondialement pour avoir mis en scène le dernier Bad Boys For Life avec Will Smith et Martin Lawrence. D'origine marocaine mais belge de nationalité, les deux hommes ont su imposé un certain style qui leur permet aujourd'hui d'être engagé par le tout Hollywood, puisqu'ils viennent de réaliser le film Batgirl, à venir sur HBO en 2022. Mais juste avant, Adil El Arbi et Bilall Fallah ont mis en boîte le premier et le sixième épisode de Miss Marvel, qui a fait pas mal parler de lui par son caméo, mais aussi pour l'introduction d'un gêne mutant que personne n'attendait. Si la série a généré nettement moins de hype auprès des fans du MCU, le premier épisode a surpris pas mal de monde par sa fraîcheur, sa mise en scène inspirée, ses personnages attachants et le traitement de la culture pakistanaise et la religion musulmane. Sur Rotten Tomatoes, la série affiche la note de 98% , ce qui en fait la série la mieux notée de tout le MCU, séries et films confondus. On a profité de notre entretien avec Adil El Arbi pour avoir son sentiment d’être au-dessus de Avengers Endgame et Infinity War en termes de succès critique...

Je crois que c’est trop. Alors oui, on attend les reviews pour le dernier épisode, donc on n’est pas à l’abri que ça chute, comme pour la bourse, mais c’est déjà un grand honneur, mais je pense qu’on peut faire mieux, on peut aller encore plus loin, mais c’est déjà un grand honneur. On est humble de ce qui nous arrive et d’un point de vue purement de fan, on se dit que des séries comme Breaking Bad ou The Wire sont meilleures que la nôtre, mais on a fait de notre mieux et ça fait plaisir de voir que c’est au moins un succès critique.



Peut-on s'attendre à une Saison 2 pour Miss Marvel ? Rien n'est impossible, mais la série est avant tout un prélude à The Marvels, prévu pour le 15 février 2023 et dont le tournage est sur le point de se terminer. Ça sera l'occasion de réunir Captain Marvel, Monica Rambeau (vu dans WandaVision) et Kamala Khan dans le rôle enfin assumé de Miss Marvel.