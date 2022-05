Miss Marvel : il y a une scène post-générique à la fin du premier épisode, ne la loupez pas

Alors que la série Moon Knight s'est achevée il y a quelques semaines, que celle sur Obi-Wan Kenobi vient d'être lancée, Disney prépare l'arrivée de Miss Marvel, qui sera déployée le 8 juin prochain sur Disney+. Il s'agira d'un nouveau défi pour Marvel Studios et son big boss Kevin Feige, car il est question d'introduire un nouveau super-héros de confession musulmane ; une première pour le MCU. On pourra en effet découvrir les premiers pas de Kamala Khan sur petit écran, du haut de ses 16 ans, fan absolue de Captain Marvel, et qui va se découvrir des nouveaux pouvoirs. C'est là d'ailleurs que les choses changent pour la série, puisque les créateurs ont décidé de ne pas suivre le comic-book, avec des pouvoirs légèrement modifiés. Certains fans ont crié au scandale, d'autres se réjouissent, mais le résultat fonctionne et surtout permet d'avoir un personnage différent de Reed Richards des 4 Fantastiques qui possèdent les mêmes attributs.D'ailleurs, puisque nous avons eu l'opportunité de voir les deux premiers épisodes il y a quelques semaines, on peut vous dire qu'il y a une scène post-générique à la fin du premier épisode. Une séquence assez surprenante puisqu'elle fait le lien avec le film Spider-Man No Way Home. On n'en dit pas plus pour éviter tout spoil, mais ce lien de parenté avec le film de Sony Pictures / Marvel permet de constater que le Multiverse semble être tout de même le fil rouge de cette Phase 4. Et puis, n'oublions pas que dans les comics, Miss Marvel fait équipe avec Peter Parker plus d'une fois... Allez, en attendant le 8 juin prochain, place au dernier spot TV consacré à Miss Marvel.