Microsoft Flight Simulator : une vidéo nous dévoile tous les secrets autour de l'audio dans le jeu !

Asobo Studio nous dévoile une nouvelle vidéo de Microsoft Flight Simulator dans laquelle on découvre les secrets de développement derrière l'audio du jeu. Sans surprise, vos oreilles vont pouvoir se régaler autant que vos yeux. Les développeurs ont mis le paquet, et chaque son a été enregistré et implémenté dans le jeu avec une minutie sans précédent. Chaque bruit de chaque avion (du moteur en passant par le cliquetis des boutons) est ainsi enregistré sous différents angles afin que le joueur profite d'une expérience la plus authentique possible. Mais ce n'est pas tout, les sons de la faune sont également différents en fonction des régions, tandis que les bruits aérodynamiques varient en fonction de l'appareil et des conditions météo. Bref, Microsoft Flight Simulator s'annonce être un régal pour les oreilles comme pour les yeux. L'attente jusqu'à la sortie du jeu, calée à cette année, n'a jamais été aussi longue.