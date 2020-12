Metacritic : le Flop 10 des pires jeux de 2020, il y a un titre français dans le lot

Quelques jours à peine après nous avoir révélé le classement des jeux les mieux notés en 2020 sur sa plateforme, Metacritic nous propose cette fois-ci le Flop 10 des titres qui ont été malmenés cette année niveau notation. Si la première place est occupée par Tiny Racer, un jeu de courses réalisé par un studio indépendant ayant récolté la moyenne de 29%, la deuxième position est en revanche occupé par un jeu bien connu des joueurs français. Il s'agit en effet du remake de XIII que Microïds a récupéré des mains d'Ubisoft après de longues années de négociation. Résultat, un jeu aux finitions douteuses avec une quantité de bugs qui rappellent évidemment l'affaire Cyberpunk 2077. On en parlait d'ailleurs le 13 novembre dernier dans l'un de nos 5 News & Rumeurs par jour.



Pour le reste de ce Flop 10, peu de jeux connus, mais on notera tout de même Fast & Furious Crossroads en quatrième position avec 34% et The The Elder Scrolls Blades sur Nintendo Switch avec 42%.



METACRITIC : FLOP 10 DES PIRES JEUX DE 2020





1. Tiny Racer (Switch) : 29

2. XIII : Remake (Xbox One) : 32

3. Dawn of Fear (PS4) : 33

4. Fast & Furious : Crossroads (PC) : 34

5. Arc of Alchemist (Switch) : 36

6. Remothered : Broken Porcelain (PC) : 39

7. Tamarin (PS4) : 40

8. Street Power Soccer (PS4) : 41

9. Gleamlight (Switch) : 42

10. The Elder Scrolls Blades (Switch) : 42