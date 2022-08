Marvel’s Midnight Suns : Wolverine sort ses griffes en adamantium dans une vidéo en 4K

Marvel’s Midnight Suns continue de faire les présentations de ses différents personnages comme si de rien n'était. Après Captain Marvel la semaine dernière, c'est au tour de Wolverine de nous montrer toute sa rage, lames acérées en adamantium sorties de ses poings. Puisque le super-héros est du genre brutal et viscéral, les développeurs de Firaxis ont gardé cette rage de vaincre en lui permettant d'attaquer plusieurs ennemis à la fois. La mise en scène est particulièrement redoutable avec des petits temps de pause pour accentuer la puissance du personnage. Avec une seule carte utilisée du deck, Wolverine peut frapper plusieurs ennemis à la chaîne, mais il est aussi possible de focaliser toutes les attaques sur un seul adversaire, ce qui a pour effet de décupler les dégâts. Au joueur de choisir entre une seul ou plusieurs cibles. Evidemment, puisqu'il est capable de se regénérer tout seul, Wolverine peut évidemment se soigner dans le jeu, sachant qu'il existe des cartes bonus qui lui permettent de gagner plus de points de vue également.Désormais attendu pour 2023, Marvel’s Midnight Suns présentera Scarlet Witch dans son prochain character focus. On sera là pour en parler évidemment.