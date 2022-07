Marvel’s Midnight Suns : Spider-Man dévoile ses atouts et ses capacités dans une vidéo de 5 min

Marvel’s Midnight Suns. Avec sa popularité hallucinante, Spidey était forcément attendu par les amoureux de Marvel, mais surtout par les amateurs de Tactical-RPG. Comme on le sait depuis l'annonce du jeu, le gameplay de Marvel’s Midnight Suns repose ici sur un système de cartes. Les développeurs, qui ont posé leur voix pour des explications en temps réel, nous apprennent que Spider-Man est un personnage ultra réactif et qui a un train d'avance sur tout le monde grâce à son Spider-Sense. Grâce à son agilité et ses toiles, il est celui qui interagit le mieux avec les environnements. D'ailleurs, la carte "Opportunisme" lui permet des gestes inattendues comme donner un front-kick sur une valise de transport pour éliminer plus efficacement un ennemi. Bien sûr, les grosse cartes lui permettront de passer en mode rage / berserk, et concernant l'Homme-Araignée, il pourra sortir ses pattes métalliques d'Iron Spider. La vidéo nous permet aussi de constater qu'on pourra passer du temps dans la peau de Peter Parker, sans le costume de Spider-Man. On le verra passer du bon temps en jouant aux jeux vidéo en charmante compagnie. En revanche, lors de ces séquences repos / hobbies, on constate un différentiel dans les graphismes. Ça jure en effet pas mal.