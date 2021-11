Marvel’s Midnight Suns : le jeu de 2K Games et Firaxis repoussé, un message d'excuse

Marvel’s Midnight Suns programmé initialement pour mars 2022. Comme toujours, le message transmis est de faire comprendre que les développeurs ont besoin de temps supplémentaire pour peaufiner le jeu, et proposer la meilleure expérience voulue. Désormais attendu pour la deuxième moitié de l'année 2022, Marvel’s Midnight Suns devra sans doute faire face à une concurrence plus féroce en fin d'année. La licence Marvel sera-t-elle suffisamment forte pour faire face aux habituels mastodontes de Noël ? La question mérite d'être posée.





