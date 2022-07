Marvel’s Midnight Suns : Iron Man dévoile son gameplay dans une vidéo 4K

Marvel’s Midnight Suns, le fameux Tactical-RPG développé par Firaxis pour le compte de 2K Games. Sans surprise, Tony Stark va être plus efficace dans les airs avec des attaques spéciales liés à son réacteur ARC qui lui permet d'envoyer des salves d'énergie ultra puissantes. Il pourra aussi compter sur ses différents missibles comme appui supplémentaires, et quelques mouvements au corps-à-corps pas inutiles. Bien sûr, en fonction des cartes piochées et utilisées, il sera possible d'augmenter sa puissance de feu et même déclencher une sorte de furie où Iron Man balance une vague d'énergie directement depuis son plastron. Le résultat est d'ailleurs assez impressionnant à regarder. La sortie de Marvel’s Midnight Suns est attendue pour le 7 octobre prochain sur PC, PS5, PS4, Xbos Series et Xbox One et le prochain super-héros à profiter d'un focus n'est autre que Spider-Man.