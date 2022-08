Marvel’s Midnight Suns : au tour de Dr Strange de nous montrer ses pouvoirs, du gameplay en 4K

Marvel’s Midnight Suns est prévue pour le 7 octobre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.

Marvel’s Midnight Suns bat son plein et il ne passe plus deux jours sans que 2K Games et Firaxis nous donnent des nouvelles de leur Tactical-RPG. Après Spider-Man en fin de semaine dernière, c'est maintenant au tour de Dr Strange de nous montrer l'étendu de ses pouvoirs, lui qui ne quitte jamais l'Oeil d'Agamatto. Comme d'habitude, c'est une grosse vidéo de gameplay explicative qui a été publiée, avec commentaires des développeurs à l'appui. Ce qu'on peut observer, c'est que malgré la magie qu'il utilise fréquemment, Stephen Strange peut être aussi redoutable au corps-à-corps, puisqu'on le voit invoquer des armes telles qu'une hache et qu'il n'hésitera pas à s'en servir avec une frappe aérienne. Bien sûr, grâce à certaines cartes, Dr Strange peut entrer en méditation et son spectre peut aller recharger ses pouvoirs et même sa santé. Bien sûr, il sera possible de faire mieux connaissance avec le personnage, grâce à des saynètes où il se dévoilera davantage. Lire au coin d'un feu par exemple fait partie de ses passe-temps favori. On notera enfin pour terminer son costume inédit, réalisé spécialement pour le jeu, et qui lui offre une allure complètement différent. Il est d'ailleurs sans sa cape magique.La sortie de