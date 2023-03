Marvel Studios : la responsable des effets spéciaux licenciée par Disney, le MCU en pleine crise

Qui l'eût cru ? Après une décennie à régner sans partage sur le monde des films de super-héros, ridiculisant au passage son concurrent principal qu'est le DCEU, le Marvel Cinematic Universe est aujourd'hui au coeur d'une crise sans précédent. En effet, les médias Variety et The Hollywood Reporter ont rapporté que Victoria Alonso, responsable de la branche des effets spéciaux depuis 17 ans au sein de Marvel Studios, a été licenciée à la demande de Disney par la voix d'Alan Bergman, le co-président. Selon les propos relatés par les deux sites américains, Victoria Alonso a été prise à dépourvu, ne s'attendant pas à cette décision soudaine. On ne connaît évidemment pas la raison exacte de ce départ forcé, mais plusieurs éléments sont pointés du doigt, à commencer par l'échec critique et commercial de Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Le premier film de la Phase 5 du MCU a en effet été assassiné par la critique pour ses effets spéciaux de mauvaise qualité, suivant par ailleurs ce qui s'est passé avec la Phase 4, elle aussi vivement critiquée pour ses SFX et VFX de qualité moindre de puis la fin de l'ère Endgame.







Si Marvel est systématiquement représenté dans les médias par Kevin Feige, la tête pensante créative du studio, notre geek-business à casquette n'est pas tout seul pour diriger cette grosse entreprise. A ses côtés, on retrouve Victoria Alonso, un nom qui ne vous est pas familier, mais en interne, c'est une femme qui a été craint pendant de nombreuses années, comme le relatent de nombreux témoignages. Responsable de la division des effets spéciaux depuis 17 ans, elle a notamment participé au premier Iron Man, Captain America First Avenger et Thor premier du nom également. Des films dont les effets spéciaux étaient salués par leur qualité et qui ont permis de contribuer à la réputation du MCU. Mais avec l'arrivée de la plateforme Disney+, la cadence de travail s'est accélérée, obligeant même le MCU a produire plus et vite pour proposer du contenu pour le service de SVOD de Disney. De nombreux artistes ont d'ailleurs dénoncé leurs conditions de travail ces derniers mois, affirmant que les cadences devenaient infernales, ce qui a provoqué cette chute de qualité des effets visuels.





Le management de Victoria Alonso a également été vivement critiqué lorsqu'en en janvier 2022, un artiste sous couvert d'anonymat avait témoigné auprès du site Vulture des méthodes peu scrupuleuses de Victoria Alonso. Selon l'employé en question, Victoria Alonso aurait établi une liste noire afin de noter les noms de toutes les personnes incapables de tenir les délais imposés par le studio. Des accusations qui ont été rejetées aussitôt par les responsables de Marvel. Pourtant, Victoria Alonso a aussi eu un rôle majeur au sein de Marvel et de Disney de manière générale, puisqu'elle fait partie des responsables qui s'est dressée en faveur de la représentativité et de l’inclusion au sein des oeuvres du MCU. Elle est en effet connue pour s'être insurgée contre une loi homophobe promulgée par le gouverneur républicain de Floride en affirmant qu'elle se battrait pour la représentation des minorités tant qu'elle sera en poste chez Marvel Studios. Des prises de position qui lui avait valu d'être nommée comme étant l’une des femmes hispaniques les plus influentes en 2019 et 2020 par le magazine People dans sa version espagnole.