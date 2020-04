Marvel's Avengers : une nouvelle bande-annonce solide présente le jeu sous tous ses aspects

Maintenant que Final Fantasy VII Remake est (enfin) dans les bacs, Square-Enix peut se concentrer pleinement sur son prochain gros hit Marvel's Avengers : derrière le projet, on retrouve principalement Crystal Dynamics (Tomb Raider) à l'œuvre dont la mission, franchement délicate, sera de délivrer une expérience aux multiples super-héros jouables au sein d'une histoire inédite.Afin de présenter son projet, la firme vient de publier un "trailer overview" qui nous emmène faire le tour du propriétaire : présentation de l'univers, des personnages jouables, de la coopération jusqu'à quatre ou de la customisation de nos personnages - des cosmétiques aux éléments influant sur les performances - la bande-annonce permet ainsi d'y voir plus clair dans ce titre aux grosses ambitions. On rappelle que sa sortie est prévue sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Google Stadia le 4 septembre prochain.