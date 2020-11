Marvel's Avengers : jusqu'à 63 millions de dollars de perte pour Square Enix, c'est un échec

Décidément, la pilule de Marvel's Avengers a du mal à passer. Loin d'avoir séduit totalement la critique, le jeu de Crystal Dynamics peine également à conquérir les charts : il y a peu, nous vous faisions par exemple part d'une fréquentation tristement basse sur la version PC, avec moins de... 2000 personnes en simultané. Pour un titre ayant coûté aussi cher et sorti en septembre seulement, inutile de préciser qu'il s'agit d'une affaire douloureuse : dans le dernier rapport financier de Square Enix, on peut ainsi s'apercevoir de pertes allant entre 48 millions de dollars et 63 millions de dollars. Rien ne dit officiellement que ce manque à gagner est causé par Marvel's Avengers mais l'information se devine très facilement, d'autant plus que l'analyste David Gibson a appuyé la théorie.Des conséquences difficiles à encaisser pour l'entreprise : le développement du titre aurait coûté entre 170 et 190 millions de dollars mais avec seulement trois millions de ventes estimées, l'opération aurait donc grandement loupé son objectif de rentabilité. Un espoir subsiste encore : l'arrivée des versions PS5 et Xbox Series X/S qui pourraient bien relancer la dynamique. Seulement voilà, ces moutures next-gen, originalement prévues au line-up des deux machines, ont été récemment reportées en 2021. Tout comme la première extension gratuite, d'ailleurs. Espérons que le jeu ne semble pas totalement dans l'oubli d'ici là...