Marvel's Avengers : des costumes issus du MCU à prévoir ? C'est "très possible"

D'ici quelques jours, Marvel's Avengers débarquera enfin sur PS5 et Xbox Series X/S et se dotera au passage d'une grosse mise à jour sur toutes les plateformes, apportant une refonte du système d'expérience et la possibilité de refaire la campagne. Pour Square-Enix, il s'agit d'une étape très importante qui servira littéralement à sauver son jeu, en perdition depuis quelques mois mais qui doit pourtant accueillir encore d'autres DLC gratuits, personnages à l'appui. Et quand il s'agit de superhéros, autant dire qu'il est important de donner un peu de biscuit à la communauté.En l'occurrence, il est ici question de skins, et pas n'importe lesquels : des tenues directement issues du MCU. S'il fallait encore le présenter, le Marvel Cinematic Universe n'est ni plus ni moins que tout l'univers des films Marvel (ou presque) engendré avec le premier Iron Man en 2008, passant par plusieurs Avengers et, tout récemment, WandaVision sur Disney+ : en gros, il s'agit un peu du Saint Graal pour beaucoup et, donc, certains skins pourraient bien faire leur apparition dans le jeu vidéo Marvel's Avengers.Du moins, c'est ce que semble teaser le représentant de Square Enix sur le chat d'une session de questions-réponses sur Twitch : quand un internaute lui demande si une telle chose est prévue, l'éditeur a répondu que c'était "très possible", avant de préciser à une autre personne que "rien n'était à partager pour le moment", mais "qu'il fallait rester connecté" pour plus d'informations à l'avenir.En d'autres termes, il semble bien y avoir des chances que l'armure mythique d'Iron Man ou de Captain America arrivent dans Marvel's Avengers, et ce serait une jolie friandise pour certains. Attention, les personnages resteront bien ceux du jeu vidéo - ne vous attendez pas à retrouver Chris Evans ou Robert Downey Jr., du moins a priori. On verra bien.