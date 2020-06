Marvel's Avengers : plein de vidéos le 24 juin, une image costumée pour patienter

Afin de présenter Marvel's Avengers dans ses moindres détails, Square Enix commence à organiser des "war tables", des shows en direct truffés de gameplay portés sur tels ou tels pans du jeu. Le premier d'entre eux est donc prévu le 24 juin prochain et s'axera sur la facette RPG et les missions dynamiques : un nouveau story trailer est notamment prévu et histoire de nous donner l'eau à la bouche, Shaun Escayg, le creative director du projet, vient tout juste d'en publier un premier extrait.Il s'agit simplement d'un screenshot (capturé sur PlayStation 4, nous précise-t-on) exhibant quelques costumes personnalisés de figures bien connues à l'instar de Thor, la Veuve Noire, Iron Man ou Kamala Khan. Pour Hulk, l'homme aime rester plutôt dénudé, bien que l'on puisse apercevoir un short métallique différent.Bref, on se donne donc rendez-vous dans quelques jours pour la présentation du jeu qui sortira, rappelons-le, sur PC, PS4, Xbox One et Stadia le 4 septembre prochain.