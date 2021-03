Marvel's Avengers : Black Panther se dévoile dans un trailer acéré, le Wakanda à l'honneur

On s'en doutait depuis des mois et des mois : Black Panther, illustre super-héros du Wakanda popularisé depuis son arrivée au cinéma en 2018 (et son carton au box-office), va bel et bien débarquer dans Marvel's Avengers. Après avoir ajouté les deux Hawkeye, Crystal Dynamics se concentre ainsi sur notre roi préféré à travers une extension qui lui sera toute dédiée, "War for Wakanda". Prévue pour cet été au plus tôt, celle-ci ajoutera donc Black Panther en tant que personnage jouable face à Klaw mais également de nouvelles tenues pour les autres têtes du casting. Notons également que le niveau maximal augmentera, l'occasion d'atteindre ce nouveau palier à travers une histoire inédite, ponctuée de zones, d'ennemis et de factions créés pour l'occasion.En attendant une date de sortie précise, voici le trailer fraîchement diffusé par Square-Enix. D'ailleurs, il parait bon de rappeler que c'est aujourd'hui même, le 18 mars, que Marvel's Avengers se propose sur PS5 et Xbox Series X/S avec des graphismes améliorés, des temps de chargements presque anéantis et quelques features croustillantes, comme l'usage des gâchettes adaptatives ou des retours haptiques sur la machine de Sony. On va tester tout ça tranquillement, notamment grâce à la mise à niveau gratuite pour les possesseurs des moutures PS4 ou Xbox One.