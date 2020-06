Mafia Definitive Edition : faudra-t-il respecter le code de la route comme dans le jeu original ? La réponse des développeurs

Les vieux de la vieille s'en souviennent : le premier Mafia était un sacré jeu et le réalisme qu'il prônait concurrençait directement GTA et son action permissive débridée. Dans le jeu de 2K, par exemple, il convenait de respecter le code de la route et de s'arrêter aux feux rouges sous peine de se coltiner la police aux fesses :Car vous n'êtes pas sans savoir que ce remake particulièrement impressionnant se chargera de retranscrire la chouette aventure de 2002 aux standards actuels : ainsi, dans l'optique de ne pas frustrer les nouveaux venus, 2K Games donnera la possibilité aux joueurs d'avoir une expérience très similaire à l'originale (dont le respect du code de la route fait partie) ou plus moderne, et ce grâce à un tas de paramètres mis à disposition.Mafia Definitive Edition et son impressionnante ville de Lost Heaven entièrement retapée seront disponibles sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 28 août prochain. Autant vous dire que nous les attendons de pied ferme.