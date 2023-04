Les Gardiens de la Galaxie 3 : les 1er avis sont tombés, le retour du grand MCU, c'est unanime !

Les #GardiensdelaGalaxie3 est le meilleur de la trilogie, le + émouvant mais aussi le + sérieux. L'humour est là (et passe bien), mais le ton a changé. Les combats sont brutaux, les VFX propres et la DA cool. Adam Warlock est décevant sinon, mais Chukwudi Iwuji en HE est grand. pic.twitter.com/x7Vk17JpWp — Maxime CHAO (@MaximeChao) 22 avril 2023

Avis sans spoiler #GardiensdelaGalaxie3 est celui que j’ai préféré. Plus mature, plus violent, mais toujours dans l’ADN des gardiens.



Niveau mise en scène j’avais envie de crier VOILÀ MARVEL ENFIN 😂. Ce film fait un bien fou aux fans mitigés des derniers projets pic.twitter.com/YF1PxCOy74 — Steven - LDG (@LesDossiersGeek) 22 avril 2023

Le MCU plus frais que jamais ! James Gunn conclue avec panache sa trilogie avec #GardiensdelaGalaxie3. Un film entier, brutal et élégant à la fois et bourré d'émotions. Très surprenant ! Dire qu'il ne devait pas se faire il y a encore quelques années... pic.twitter.com/FF9MCuGS6e — Disneyphile (@DisneyphileLIVE) 22 avril 2023

#GardiensdelaGalaxie3 Notre bande de marginaux préférés est de retour pour une ultime aventure intergalactique qui tient toutes ses promesses. Du grand spectacle, un ascenseur émotionnel qui nous sert le cœur, une B.O rythmée et une touche d'humour qui nous fait sourire... pic.twitter.com/iLS1fFtly8 — A young goddess (@AntheaKhaleesi) 22 avril 2023

Merci pour tout James Gunn. Une trilogie qui se conclue parfaitement avec énormément d’émotion, un antagoniste cruel et sans pitié vraiment horrible à regarder par moment, une réal excellente…



Beaucoup trop de chose à dire, un grand moment du MCU. #GardiensdelaGalaxie3 pic.twitter.com/J0oLHZmKfb — Luca (@Luvanght) 22 avril 2023

🚀🦝 J'ai la chance d'avoir vu #GardiensdelaGalaxie3



C'est comme la tournée d'adieu d'un groupe que j'aime tant depuis 10 ans...

Le "One Last Time" que j'attendais, sur fond de 90s 🔊 et d'Origin Movie. Touchant jusqu'à la fin, la boucle est bouclée. Merci les Gardiens 🥹♥️ pic.twitter.com/lB6nVy0vqS — GoldenGeek (@GoldenGeekBlog) 22 avril 2023

Il l'a fait. James Gunn quitte Marvel Studios en livrant un film incroyable. Dans tous les domaines. Humour, action, émotion. Les Gardiens de la Galaxie à jamais dans nos cœurs ! #GardiensdelaGalaxie3 pic.twitter.com/uWgFgU7Uxp — Marvelll (@BlogMarvelll) 22 avril 2023

J’ai vu Les #GardiensDeLaGalaxie3 et c’est une belle conclusion 👌



Du @JamesGunn que moi j’aime ! Gros coup de cœur pour le méchant (Chukwudi Iwuji incroyable) et Rocket 🔥 pic.twitter.com/LH1dcRyeeE — Matteo - Chaîne du Geek (@MatteoSapin) 22 avril 2023

La France fait partie des tous premiers pays à avoir eu droit à une avant-première du film Les Gardiens de la Galaxie 3, et elle a eu lieu aujourd'hui, le samedi 22 avril 2023 à l'Avengers Campus de Disneyland Paris. L'équipe du film (composée de Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel et James Gunn) est d'ailleurs à Paris pour assurer la promotion du film. Interviews, junkets, bain de foule, les trois jours prévus dans la capitale française sont riches en événements. Toute cette effervescence a permis à quelques privilégiés d'assister à la projection du film en avant-première, et de donner un premier avis succinct sur les réseaux sociaux. Et force est de constater que le film plaît de façon unanime aux premiers spectacteurs. Ce qu'il en ressort essentiellement, c'est qu'il s'agit du meilleur épisode de la trilogie, qu'il conclut un arc narratif de la plus belle des manières, qu'il est aussi émouvant et touchant, mais plus surprenant, assez brutal, voire même violent. Beaucoup de personnes soulignent aussi la réalisation de James Gunn, plutôt bien inspirée, tout comme le choix de ses musiques, là aussi qui font mouche, comme à chacun de ses films. De notre côté, chez Jeuxactu, nous avons également eu l'opportunité de voir le film, mais aussi de poser des questions aux comédiens lors d'une conférence de presse. Il faudra attendre le 28 avril prochain pour avoir notre critique complète. En attendant, voici un avis express en 2 minutes.On en profite pour faire remonter cette vidéo théorie que nous avions élaborée il y a un an et demi, alors que le film était en plein tournage. Avions-nous tapé juste, ou compètement à côté de la plaque ? A vous de nous le dire...