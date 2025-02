Les 4 Fantastiques : le trailer fait partie des plus vus de l'Histoire du MCU ! Un futur carton au box office ?

Le mois de juillet en 2025 sera un mois maousse costaud en termes de sorties de blockbusters estivaux. Entre Jurassic World Renaissance, le nouveau Superman de James Gunn et l'arrivée des 4 Fantastiques au sein du MCU, les amateurs de grand spectacle risquent d'être servis. En attendant de savoir lequel de ces trois films va s'en sortir le mieux au box office, Marvel Studios a déjà commencé à faire le bilan chiffré du premier trailer des 4 Fantastiques, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les comptes sont au vert. Avec 202 millions de vues enregistrées en 24 heures, tous supports de diffusion confondus, ce premier teaser des 4 Fantastiques est donc un véritable carton. Il fait d'ailleurs partie des trois plus gros de l'histoire du MCU, devancé par Deadpool & Wolverine (365 millions de vues) et de Spider-Man No Way Home (335 millions de vures), chacun sur une période de visionnage de 24 heures également. Deadline relativise et met en contexte que concernant Les 4 Fantastiques, il s'agit d'un blockbuster qui n'est pas une suite, contrairement aux autres.De quoi voir l'avenir sous les meilleurs auspices pour Marvel Studios qui a évidemment besoin de relancer son Marvel Cinematic Universe, lui qui est en déclin depuis la fin d'Avengers Endgame (2019) et la fin de l'ère Thanos. Il faut dire que le producteur Kevin Feige s'est donné les moyens pour relancer cette franchise, qui appartenait auparavant à 20th Century Fox avant son rachat par Disney en 2019. Le casting est déjà validé par les fans, l'histoire semble avoir été travaillé et son intrigue bien amené pour le MCU. Marvel a de toutes les façons besoin de trouver une nouvelle figure de proue depuis le départ de Robert Downey Jr, et il semblerait que Pedro Pascal dans le rôle de Reed Richards soit la candidat parfait. Bien sûr, Robert Downey Jr reviendra dans le rôle du Dr Doom, mais il ne s'agira que d'un passage éclair pour les deux prochains Avengers, il ne reprendra pas son rôle de Tony Stark... Si vous êtes déjà perdu dans ces histoires de Multivers, on peut vous suggérer notre vidéo analyse et théorie qui suit...