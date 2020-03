LEGO Super Mario : un jeu vidéo sur les rails ? Le teaser vidéo qui donne envie

Les franchises avec lesquelles LEGO a collaboré sont innombrables et, à vrai dire, la célèbre société en fait sa grande particularité, notamment dans le milieu du gaming où sa présence est franchement forte. Toujours dans l'optique d'avoir le featuring ultime, il semblerait bien que l'entreprise danoise ait trouvé le partenaire idéale en la personne de... Mario.C'est avec un teaser vidéo pour le moins explicite que l'on apprend que LEGO et Nintendo s'associeront bien pour un projet Super Mario tout à fait inédit : l'excitation est à son comble et c'est bien normal. Toutefois, la nature même de ce cross-over reste à définir : s'agit-il d'une série de jouets ? Ou bien d'un jeu vidéo exclusif ? Ou même d'un skin LEGO dans un des titres de Big N ?LEGO devrait clarifier la chose très prochainement, promettant que "quelque chose d'excitant était en train d'être construit". Très bien, on prend notre mal en patience... et on attend sagement.