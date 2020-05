LEGO Super Mario : voici les packs de costumes, il y a aura Mario Feu, Mario Chat et Mario Ouvrier

Annoncée le 12 mars dernier, la collaboration entre Nintendo et LEGO a fait l'effet d'une petite bombe dans le monde du jouet et de l'entertainment. Il faut dire que la proposition a de quoi être alléchante, à savoir la possibilité de jouer avec des figurines issues de l'univers Mario au style bien marqué à la LEGO, disposant en sus d'écrans et de hauts-parleurs pour donner une dimension ludique et intéractive inédite. Si le merchandising semble maîtrisé à la perfection, sachez que Nintendo et LEGO ont pensé à tout, comme on peut le voir dans cette nouvelle vidéo de présenter des packs Power-up. Il s'agit en réalité de costumes supplémentaires qu'on pourra acheter en plus, afin de permettre à Mario se transformer comme dans les jeux. Fire Mario, Propeller Mario, Cat Mario et Builder Mario, les habits de notre plombier moustachu sont à la fête. Chacun de ces costumes offrent des bonus en jeu différents, comme la possibilité de lancer des boules de feu, de réaliser de marcher sur les murs, ou bien encore d'écraser ses ennemis au sol.Le prix de ces packs de costumes ont été annoncés à 9,99$ aux Etats-Unis, et on imagine que le tarif en euro sera identique ou quelques euros au-dessus. C'est à confirmer bien entendu. Quoiqu'il en soit, ils seront tous commercialisés en même temps que le jouet de base prévu pour le 1er août prochain.