LEGO Sonic : après Mario, c'est le hérisson bleu qui s'assemble en briques

Après Mario l'année dernière (pour fêter ses 35 ans), c'est désormais au tour de Sonic de faire une collaboration avec LEGO. C'est en effet par le biais de la plateforme LEGO Ideas que la marque de briques danoise a validé le lancement d'un set Sonic Mania mettant en scène la célèbre Green Hill Zone. Une création possible suite au vote du public qui a choisi la création de Viv Grannell, qui s'est inspiré du Sonic Mania de 2017. Ce dernier a reçu en effet la bénédiction de 10 000 votes de fans du monde entier, avant d'être validé par le groupe LEGO.

Je m’intéresse au monde de Sonic depuis que je suis née ou presque, et il correspond tellement bien au système LEGO que j’ai passé près d’un an à rallier le soutien suffisant pour que tout cela arrive. 10 000 personnes qui valident mon idée, c’est déjà impressionnant même avec l’aide de mes amis et de ma famille, mais la voir sélectionnée pour entrer en production est le secret le plus excitant que j’ai jamais eu à garder !



On rappelle que la plateforme LEGO Ideas a permis à d'autres licences d'être adaptées au format LEGO, telles que Friends, Dr Who ou bien encore les Pierrafeu. Allez, sans plus attendre, voici les premières images de ce set Sonic Mania qui a été adoubé par la communauté LEGO et Sonic.