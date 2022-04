LEGO Mario : première vidéo de présentation de LEGO Peach

du 1er août 2022, soit pile poil pour les 2 ans d'anniversaire de la collaboration entre Nintendo et LEGO. Sachez qu'en plus

du pack démarrage, d'autres éléments seront proposés à la même date, à savoir le Château de Peach, dans lequel on retrouvera d'autres personnages à monter comme Ludwig, Toadette ou bien encore Bowser.









Annoncé le mois dernier avec photos et communiqué à l'appui, le personnage de LEGO Peach se présente aujourd'hui avec une toute première vidéo. Assez courte, elle permet de voir toutefois comment la princesse se comporte par rapport à ses compères que sont Mario et Luigi. Comme ces derniers, elles aura la possibilité d'intéragir avec les environnements qu'on aura créés, de se montrer aussi bien espiègle, mignonne que plus fourbe, avec son regard où elle fronce les sourcils. Physiquement, elle est évidemment reconnaissable du premier coup d'oeil, avec sa longue robe et ses couleurs chatoyantes que sont les rose et le jaune. En taille, elle est évidemment plus grande que son ami Mario et elle ne manquera pas d'être une belle alternative aux jeunes filles qui n'attendaient que son arrivée pour s'épanouir. On exagère un brin en effet. Quoi qu'il en soit, LEGO Peach sera commercialisée à partir

- 71403 Pack de démarrage Les Aventures de Peach 59,99€

- 71404 Ensemble d’extension La chaussure de Goomba 9,99€

- 71405 Ensemble d’extension Les palmes de Fuzzy 24,99€

- 71406 Ensemble d’extension La Maison cadeau de Yoshi 29,99€

- 71407 Ensemble d’extension Le costume de Peach chat et la tour gelée 69,99€

- 71408 Ensemble d’extension Le Château de Peach 129,99€

- 71409 Ensemble d’extension Le défi de Maxi-Spike sur un nuage 59,99€

Quant au pack de démarrage Les Aventures de Peach, il est proposé au prix habituel de 59,99€.