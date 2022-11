Le nouveau DCU sera connecté aux jeux vidéo, et c'est James Gunn qui le dit

Yes. — James Gunn (@JamesGunn) 27 novembre 2022

James Gunn a vraisemblablement envie de remettre dans l'ordre dans le DCU. C'est en effet le constat que l'on peut faire depuis que le metteur en scène a été interpellé sur Twitter par un internaute lui demandant si les prochains films chapeautés par ce dernier seront connectés aux différents jeux vidéo. La réponse est on ne peut plus claire, puisque James Gunn a répondu par l'affimative. La réponse est toutefois courte, et le cinéaste n'a évidemment pas envie de s'étaler à ce sujet pour le moment, ce dernier ayant beaucoup à faire pour remettre le DC Universe sur de bons rails. On peut en revanche se dire qu'il faudra attendre quelques années avant de trouver une quelconque connexions entre les films et les jeux vidéo, puisque les prochains Suicide Squad Kill the Justice League de Rocksteady et le supposé Wonder Woman de Monolith Productions ont été développés sans aucun lien de parenté avec les long-métrages prévus au cinéma. D'ailleurs, on ne sait pas s'il y a un quelconque intérêt de relier ces deux univers, si ce n'est de complexifier la chose. Dans tous les cas, on souhaite à James Gunn et à Peter Safran bien du courage : il y a beaucoup de pain sur la planche...