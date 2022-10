La Xbox Series S accusée de tirer le jeu vidéo vers le bas, un développeur de Rocksteady balance

J'aimerais que les joueurs comprennent ce que le 60fps signifie, notamment par rapport à tout ce qu'ils "perdent" en ne pouvant pas faire tourner le jeu aussi vite. Surtout quand on prend en compte qu'on a une génération de console actuelle qui n'est pas plus plus performante que la précédente. Les jeux multi-supports doivent toujours être optimisés pour les machines aux performances les plus faibles. La Series S existe. Et Microsoft ne vous laissera jamais lancer un jeu sur l'une sans se lancer sur l'autre. Une génération entière de jeux plombés par cette patate.

Ce week-end, l'annonce de l'absence de 60fps dans le jeu Gotham Knights a suscité de gros débats sur les réseaux sociaux. Pour certains, c'est tout simplement inadmissible, surtout après deux ans de vie des nouvelles machines de salon, tandis que les autres ne voient aucune différence avec le 30 images par seconde. Là où ces soucis techniques font surtout réagir, c'est que le jeu ne sort ni PS4, ni sur Xbox One, comme l'avait expliqué Warner Bros Montréal, expliquant qu'ils se focalisaient sur les nouvelles consoles pour délivrer le meilleur rendu possible. Si la productrice Fleur Marty a tenté de se justifier sur Discord, beaucoup d'analystes Twitter et d'anciens développeurs ont commencé à participer au débat. Un certain Lee Devonald, un développeur du studio Rocksteady (Batman Arkham) a d'ailleurs été particulièrement cité et retweeté, puisque ce dernier affirme que si Gotham Knights ne tournera pas à 60fps, c'est bel et bien à cause de la Xbox Series S. "Une génération de jeux plombés par cette patate", voilà comme il qualifie la console de Microsoft, moins puissante techniquement que sa grande soeur la Xbox Series X. Ce n'est pas la première fois que la Xbox Series S est prise pour cible par des développeurs frustrés (notamment chez Techland et 4A Games) de voir leurs jeux restreints techniquement, et selon certains, elles risquent de continuer à pénaliser cette génération de consoles.

Les propos de Lee Devonald ont fait énormément réagir, au point que ce dernier a fermé son compte Twitter. Il est vrai qu'il est rare que les développeurs prennent position contre les constructeurs, puisque dénigrer une machine sur la place publique n'est généralement pas bien vu dans le microcosme du jeu vidéo. On se rappelle que Fleur Marty, la productrice de Gotham Knights avait évoqué des soucis d'optimisation à cause d'un open world gourmand et d'un coop local qui empêchait de faire tourner le jeu à 60 images par seconde. Certains y voient une façon de noyer le poisson, tandis que Lee Devonald n'a pas hésité à dire les termes - nous aussi, on déteste cette nouvelle expression. D'autres internautes rappellent que la Xbox Series S est parvenue à faire tourner les jeux à 60fps, comme Cyberpunk 2077 récemment avec une mise à jour. Même si on vous l'accorde, ce n'est pas le meilleur exemple à donner.