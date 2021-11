KOF XV : Whip vient donner un coup de fouet au roster, trailer et screenshots

Cela faisait 15 jours que nous n'avions pas eu de nouvelles de The King of Fighters XV, mais SNK a lâché un nouveau trailer très tôt ce matin, vers 4 heures par là. Après Dolorès qui fait ses débuts dans la saga, c'est un personnage bien connu des fans qui se présente aujourd'hui, puisqu'il s'agit de Whip. Cette militaire qui manie le fouet comme personne, est apparue dans KOF '99 comme quatrième member team et n'a plus manqué un seul épisode depuis, hormis KOF XII. Faisant partie de la team Ikari Warriors, Whip nous présentes ses attaques habituelles qui nous rappelle qu'il faut éviter de trop l'approcher. On ne sait pas encore quelle équipe elle rejoindra puisque la Ikari Warrior Team est au complet, mais une chose est sûre, c'est la comédienne de doublage Shiho Kikuchi qui lui prêtera sa voix.



La sortie de KOF XV est attendue pour le 17 février 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.