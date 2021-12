KOF XV : voici les meilleurs furies de l'open bêta test 2, y a du Power Geyser Ultra dans l'air

Krohnen, le dernier personnage à avoir été révélé, et qui n'est autre que la nouvelle identité de K9999, renommé pour ne pas se faire attaquer pour plagiat avec les créateurs d'Akira. L'occasion de constater que son bras organique incontrôlable a bel et bien été remplacé par une version mécanique et robotisé qui a nettement moins d'impact. Néanmoins, on retrouve l'ensemble des coups et attaques qui caractérisaient le personnage à l'époque de KOF 2001, et restera donc un personnage dangereux, surtout à distance. Quant à la deuxième vidéo, il s'agit d'une compilation des meilleures furies réalisées lors de l'open bêta test et des 8 personnages qui étaient jouables à ce moment-là. On rappelle que la sortie de The King of Fighters XV approche à grands pas, puisqu'elle est fixée au 17 février 2022.











Double ration cette semaine pour KOF XV qui s'offre deux trailers à quelques jours d'intervalle. La première vidéo n'est autre que la présentation officielle de