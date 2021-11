KOF XV : une bêta ouverte ce week-end et la skin Terry Mark of the Wolves pour la Day One Edition

Avec une date de sortie calée au 17 février 2022, The King of Fighters XV a encore de beaux mois devant lui pour se bonifier. Si les fans de SNK et de bonne baston sont impatients de prendre le jeu en mains, sachez que ce week-end, une bêta ouverte du jeu sera accessible pour les possesseurs de PS4 et PS5, sachant que les joueurs pourront s'affronter entre eux puisque le jeu sera cross-play. Cette bêta permettra de participer à des matchs en ligne (casual match, room match), mais également hors ligne (versus, entraînement, tutoriels) sans posséder nécessairement un abonnement PlayStation Plus. La bêta ouverte se déroulera du samedi 20 novembre 2021 à 4h jusqu’au lundi 22 novembre 2021 à 15H59, c'est précis. Un total de 8 personnages seront disponibles, à savoir Dolores, Shun’ei, Kyo Kusanagi, Iori Yagami, Chizuru Kagura, Yashiro Nanakase, Shermie et Chris. Pour terminer, on apprend que la Day One Edition de KOF XV contiendra le jeu de base, ainsi que le costume à télécharger Garou Mark of the Wolves pour Terry Bogard.