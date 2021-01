KOF XV : un trailer de gameplay entièrement dédié à Shun'Ei

SNK l'avait promis et a tenu parole : un nouveau trailer pour The King of Fighters XV a d'ores et déjà été publié, afin de mettre l'accent sur le personnage de Shun'Ei, qui comme l'épisode précédent reste le personnage central de l'histoire. D'origine chinoise, Shun'Ei succède donc à Kyo Kusanagi, K' et Ash Crimson mais possède un lien fort avec la saga des Fatal Fury, puisqu'il est le disciple de Tung Fu Rue qui l'a recueilli après avoir été abandonné par ses parents, en raison de ses pouvoirs. Il est en effet doté de l'hydrokinesis et de la pyrokinesis, lui permettant ainsi de jouer avec les éléments de l'eau et du feu en même temps. Il est capable aussi de matérialiser son chakra à la manière d'un ninja de Konoha et les deux mains qui l'entourent font forcément référence à Naruto. La sortie de KOF XV est attendue pour 2021 si tout va bien.