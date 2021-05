KOF XV : un trailer 4K en duo pour Ralph Jones et Clark Still

Il était 4h du matin en France lorsque SNK a lâché le dernier trailer en date de KOF XV, leur jeu de baston dont on ne connaît toujours ni la date de sortie ni les plateformes sur lesquelles il doit sortir. Après Leona la semaine dernière, aucun doute possible que Ralph Jones et Clark Still allaient suivre derrière, eux qui n'ont jamais manqué un seul KOF depuis les débuts de la série en 1994. Il faut dire que ces Ikari Warriors sont particulièrement appréciés des joueurs et les retrouver avec un nouveau design devrait faire plaisir aux fans. Les deux soldats ont en effet gagné en carrure depuis KOF XIV, tandis que leurs coups ne semblent pas avoir évolué. On est d'ailleurs un peu déçu que SNK ait négligé cette vidéo, comparativement aux autres, puisqu'on déplore un manque de mise en scène, un combat peu travaillé qui semble mettre davantage en avant Clark que Ralph. De même, on aurait aimé voir les deux personnages nous balancer leur Climax en fin de vidéo... Pour se rattraper, SNK a eu la délicatesse de nous présenter un nouveau stage, celui de Metal Slug qui intègre de nombreux éléments de la série. Allez, on boude un peu notre plaisir mais on regarde quand même, surtout que c'est en 4K.