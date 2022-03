KOF XV : un tournoi en ligne officiel français, les inscriptions sont ouvertes

Sorti le 17 février dernier, The King of Fighters XV fait le bonheur des spécialistes du stick arcade grâce son gameplay véloce et super bien troussé. En attendant de vous livrer notre test complet (oui, on sait, on a du retard grave, mais ça arrive), on peut vous signaler l'organisation d'un tournoi en ligne officiel français. La compétition, qui débutera le 19 mars prochain, sera casté par TPK et MrQuaRaté qui se chargera d'analyser et de lire dans le jeu des compétiteurs. Les inscriptions sont déjà ouvertes et sachez qu'il y a des phases de qualification qui sont aussi prévues :

Le samedi 19 mars 2022 pour les joueurs PS4

Le samedi 26 mars 2022 pour les joueurs PC





Lien d’inscription pour le tournoi :

PS4 : https://smash.gg/tournament/tournoi-kofxv-ps4-par-koch-media

PC : https://smash.gg/tournament/tournoi-kofxv-pc-par-koch-media









Ensuite, les 8 joueurs qui se seront qualifiées en ligne pourront alord participer aux phases finales qui auront lieu à Paris en physique le 9 avril 2022, sachant que les frais de logement et de déplacement seront pris en charge pour les gagnants des qualifications. Pour pouvoir participer à ce tournoi purement français, il y a quelques conditions à respecter : il faut déjà être résident en France métropolitaine, que les mineurs doivent être accompagnés d’un parent ou d’un tuteur légal majeur lors des phases finales qui se dérouleront à Paris, avec en sus une décharge signée par l’un de leurs parents ou de leurs tuteurs légaux, les autorisant à participer à la compétition. L’organisation du tournoi et les participations se dérouleront sur le serveur Discord français officiel du jeu, dont voici le lien : https://discord.gg/FR3bK6egvQ.





Pas de cash prize pour les vainqueurs, mais un stick arcade KOF XV exclusivement conçu pour le tournoi, une version collector "Omega" du jeu, les DLC du Team Pass, un trophée KOF XV et des goodies (t-shirt, cartes et illustrations).





Format du tournoi : Tournoi en double bracket

Mode de combat : CLASSIQUE

Temps : 60 secondes

2 matchs gagnants, avec possibilité de changer d’équipe pour le perdant du dernier match.

Vous savez tout !