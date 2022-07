KOF XV : un nouveau trailer pour la team Awakaned Orochi, des furies en pagaille

On était au courant depuis le mois de juin dernier, mais SNK a tenu à nous administrer une petite piqûre de rappel concernant le prochain DLC de KOF XV. C'est en effet en plein mois d'août qu'il sera possible de mettre sur la main sur une nouvelle équipe. Enfin, nouvelle est un bien grand mot, puisqu'il s'agit de la team "Awakaned Orochi" dans sa version contaminée par le fléau Orochi. Cela signifie que Yashiro, Shermie et Chris apparaîtront dans des costumes différents et auront également des attaques alternatives et nettement plus agressives. Les possesseurs du Team Pass n'auront rien à dépenser, alors que les autres devront s'acquitter de 15,99€. Oui, ça fait cher payé pour 3 personnages supplémentaires. Autrement, on vous rappelle que KOF XV sera présent à l'EVO 2022 qui va se tenir du vendredi 5 au dimanche 7 août à Las Vegas.