KOF XV : un court-métrage d'animation par Masami Obari, qui avait réalisé le film Fatal Fury en 1994

C'est une nouvelle qui fera sauter de joie les boomers comme nous, mais The King of Fighters XV va faire l'objet d'un court-métrage d'animation, réalisé par le grand Masami Obari, celui-là même qui avait réalisé le film Fatal Fury en 1994. Une annonce faite par Eisuke Ogura et Yasuyuki Oda juste après le reveal du premier trailer de KOF XV. Dans la foulée, Masami Obari s'est aussi permis de faire savoir la bonne nouvelle via son compte Twitter, lui qui possède un coup de crayon si atypique et qui avait régalé les fans de l'ère SNK / Neo Geo dans les années 90.