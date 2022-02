KOF XV : un court-métrage animé signé par Masami Ōbari, l'auteur des films Fatal Fury

Allez c’est bon, y a plus rien qui compte à mes yeux right now ! 🤩#KOFXV pic.twitter.com/3efKzCELJJ — Maxime CHAO (@MaximeChao) 8 février 2022

Il reste un peu moins de 10 jours avant la sortie de KOF XV et si l'ensemble du roster de lancement est désormais connu, SNK a encore de belles choses à nous montrer d'ici l'arrivée du jeu sur PC et consoles. C'est le cas aujourd'hui avec ce court-métrage animé qui pourrait faire office à l'introduction du jeu, tant il est calibré pour, notamment parce qu'il présente l'ensemble des personnages du jeu. Alors, les amateurs d'animés japonais ont sans doute reconnu ma patte de Masami Obari, qui avait déjà travaillé avec SNK au début des années 90, puisque c'est à lui qu'on devait les trois films Fatal Fury à l'époque. On constate d'ailleurs qu'il n'a pas hésité à reprendre la pose de Terry Bogard qu'il avait utilisé dans les premiers OAV, avec cette petite touche de 2022. Ça fait plaisir. Il avait été le designer du jeu Voltage Fighter Gowcaizer, lui aussi sorti sur Neo Geo à la belle époque de l'ère 16-bit.La sortie de KOF XV est attendue pour le 17 février prochain, mais sachez que nous avons le jeu depuis près de 24h et que notre test complet arrive bientôt.