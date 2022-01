KOF XV : Terry Bogard dans son costume Garou Mark of the Wolves bouge bien

La sortie de KOF XV approche à vitesse grand V puisque nous sommes à 3 semaines de sa commercialisation. Et maintenant que l'ensemble des 39 combattants ont été révélés pour son lancement, SNK distille les informations essentielles pour séduire les derniers réfractaires. Vous êtes plutôt Team Fatal Fury, vous qui avez grandi avec les épisodes de cette grande saga du jeu de baston qui a inventé énormément de choses pour le VS Fighting, comme les furies (d'où le nom en fait) ? Alors vous allez aimer le bonus que SNK offre à tous les joueurs qui précommanderont le jeu, à savoir le costume que porte Terry dans Garou Mark of the Wolves. Un trailer a d'ailleurs été réalisé pour nous montrer comment le personnage bouge avec. Certes, visuellement, on est encore loin des standards du genre, mais en termes de gameplay et de feeling, on se rapproche vraiment de ce qui se faisait avec les épisodes 2D. On en aura le coeur net le 17 février prochain, date de sortie de ce King of Fighters XV.