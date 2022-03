KOF XV : surprise, Omegal Rugal arrive dans le jeu en tant que DLC gratuit, voici son trailer

Beads Destruction avec cette tête de mort en hologramme à la fin

C'est la petite surprise du lundi matin en provenance de chez SNK : l'arrivée d'une nouvelle mise à jour qui sera déployée le 14 avril 2022 et qui va permettre de mettre la main sur un nouveau personnage en DLC. De qui s'agit-il ? De Rugal Berstein bien entendu, mais dans sa version Omega, soit sa forme la plus évoluée et la plus intéressante surtout. Bon, on était déjà plus ou moins au courant, puisque des data miners avaient trouvé des fichiers faisant référence au boss de KOF '94 et KOF '95. Dans tous les cas, c'est aujourd'hui officiel et voir le personnage revenir avec autant de charisme et de puissance, ça fait évidemment plaisir, d'autant qu'en plus de sa move list classique, on constate qu'il a une nouvelle attaque qui fait plaisir à voir, un laser beam qui sort de son oeil bionique. Pour le reste, son Genocide Cutter semble toujours aussi tranchant, tandis que son Dark Barrier présente un effet visuel plutôt réussi. Lefait lui aussi toujours aussi mal.Mais Omega Rugal ne viendra pas tout seul, puisqu'il sera accompagné d'un nouveau mode, le Boss Challenge, dont le but est de vaincre le moustachu alors que la difficulté a été accrue et que son Genocide Cutter est capable de contrer n'importe quelle attaque. Le trailer se fait d'ailleurs un malin plaisir à nous le dire à travers un montage qui rend fou. C