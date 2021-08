KOF XV : SNK va sortir 4 Shockbox NeoGeo collector avec des jaquettes différentes

C'est lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2021 que SNK a révélé la date de sortie de KOF XV, fixée au 17 février 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. On a eu droit à un nouveau trailer consistant dans lequel on a pu découvrir de nouveaux personnages (Ash Crimson, K' et deux autres femmes dont on ne connaît pas encore l'identité), mais aussi quelques détails sur les différentes éditions qui seront commercialisées le moment venu. A ce propos, sachez qu'au Japon, l'éditeur a prévu de frapper fort et de faire surtout plaisir aux amoureux de la NeoGeo, puisque 4 éditions collectors Shockbox NeoGeo ont été annoncés dans la foulée. Chaque édition proposera sa jaquette bien à elle, histoire de satisfaire tout un chacun.Il y a pour commencer le visuel classique KOF XV où l'on retrouve les principaux protagonistes, celui pour les fidèles à la série Fatal Fury où l'on peut voir Terry Bogard et Joe Higashi, un autre avec Iori Yagami et sa nouvelle tenue, et enfin une cover dédiée à la beauté de Mai Shiranui. Chacune de ces NeoGeo shockbox est proposée avec des bundles distincts et au prix différent. Tout dépendra de votre bourse, mais vous pouvez opter pour le jeu simple ou la version plus complète avec davantage de goodies et un tableau pour orner vos murs chez nous, c'est au choix. Quant aux tarifs, ça varie entre 10 920 yens à 25 920 yens . Ah oui, pour le moment, ces éditions limitées sont réservées au marché japonais. On attend de voir ce que Limited Run et Pix'n Love vont proposer...