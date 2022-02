KOF XV : SNK dévoile le trailer de lancement avec une musique hors-sujet

Dans quelques jours, les amateurs de versus fighting vont pouvoir découvrir le très attendu KOF XV, toujours attendu pour le 17 février prochain. A cette occasion, SNK a publié le fameux trailer de lancement qui nous présente l'ensemble du roster et des 39 personnages présents au lancement. Pas d'image de gameplay, mais des cinématiques pour nous plonger dans cette histoire d'amitié et de trahison, sur fond de musique un peu hors-sujet. On ne peut pas dire que le morceau choisi soit représentatif de l'ADN de KOF, mais on comprend les enjeux et l'envie de séduire un large public, surtout américain. Bon allez, on les pardonne quand même.